Las 2 jóvenes figuras del fútbol europeo que Scaloni convocaría a la Selección Argentina

La Selección Argentina de fútbol cerrará el 2023 con un amistoso ante Angola, fijado para el 14 de noviembre en Luanda, en el marco de la próxima Fecha FIFA. El entrenador Lionel Scaloni aprovechará esta ocasión para evaluar nuevos talentos en el camino hacia el Mundial 2026.

Se espera que la lista de convocados, que se anunciará en las próximas horas, incluya sorpresas. Según el periodista Gastón Edul, Scaloni considera incluir por primera vez a Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni, dos jugadores que están destacando en Europa.

Panichelli, delantero de 23 años que juega en el Racing de Estrasburgo, ha tenido un rendimiento excepcional, anotando 10 goles en 13 partidos entre la Ligue 1 y la Conference League, donde es el máximo goleador. Su actuación ante el Paris Saint-Germain, en la que marcó un doblete, ha llamado la atención de grandes clubes, incluyendo al Barcelona, que lo ve como posible alternativa a Julián Álvarez.

Por su parte, Gianluca Prestianni, extremo de 19 años del Benfica y figura del equipo argentino Sub-20 que fue subcampeón mundial, ha impresionado por su velocidad y habilidad. Con la creciente confianza de José Mourinho en el club portugués, tiene buenas posibilidades de ser convocado a la Selección Mayor.

Entre las otras opciones que evalúa Scaloni se encuentra el lateral izquierdo Julio Soler, destacado capitán del Mundial Sub-20, y Valentín Barco, compañero de Panichelli en Estrasburgo y considerado como "el mejor jugador de la liga francesa".

Además, la delegación que viajará a África incluirá al arquero de 18 años Demian Talavera, quien, a pesar de no tener contrato profesional, sumará experiencia en la selección.

La concentración del equipo comenzará en Alicante, España, el 10 de noviembre, con un programa de siete u ocho sesiones de entrenamiento antes del partido. La confirmación de la lista de convocados se espera con gran expectativa mientras Scaloni continúa su trabajo de evaluación de talento.