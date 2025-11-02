Lamine Yamal confirmó que se separó de Nicki Nicole

Lamine Yamal ha confirmado su separación de Nicki Nicole, desmintiendo rumores de infidelidad en una entrevista con el periodista español Javi Hoyos en el programa D Corazón (RTVE). “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, afirmó el futbolista del Barcelona.

Yamal rechazó las acusaciones de haber engañado a la cantante rosarina, afirmando: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”. Insistió en que “todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

Los rumores de ruptura comenzaron a circular esta semana, tras informaciones de que el delantero había sido visto con una modelo durante un viaje a Milán. La influencer Núria Marín sugirió que la mujer en cuestión es Anna Gegnoso, una reconocida modelo italiana. Se menciona que las especulaciones sobre una posible relación comenzaron en diciembre de 2024, cuando ambos coincidieron en una fiesta en el Hotel Armani de Milán.

La separación ha causado revuelo en las redes sociales, donde algunos aficionados han expresado que este cambio permitirá a Yamal enfocarse en su carrera futbolística y recuperar su mejor rendimiento.