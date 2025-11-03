Muerte de Leonel Sosa: Preventiva para quien habría corrido picada

El sábado por la mañana se llevó a cabo una audiencia imputativa ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Gustavo Bumaguin, en relación al siniestro vial que resultó en la muerte de Leonel Sosa, de 23 años, ocurrido el 26 de octubre en la prolongación de Bv. Lehmann, cerca del autódromo. La fiscal María Cecilia Doro, encargada del caso, solicitó medidas cautelares para Tomás S., de 21 años, quien, según testigos, estaba participando en una "picada" con otra motocicleta no identificada.

La colisión se produjo cuando Sosa intentaba incorporarse al tráfico con su motocicleta Honda Twister y fue embestido por la motocicleta que conducía Tomás S., resultando en su muerte instantánea. Hasta el momento, no se ha podido determinar la velocidad a la que circulaba Tomás S., pero se confirmó que no estaba bajo los efectos de alcohol ni drogas al momento del accidente.

La fiscal Doro calificó provisionalmente el hecho como homicidio culposo agravado en accidente de tránsito. Durante la audiencia, se logró establecer que el accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, y que el conductor embistente recibió asistencia médica en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", donde fue dado de alta y posteriormente detenido.

Los defensores de Tomás S., José María Silvela y Andrés Colón, argumentaron que su cliente no representa un riesgo de fuga por su delicado estado de salud. Solicitaron su liberación bajo medidas alternativas, como la designación de un domicilio y restricciones de contacto. En caso de que no se aceptara la libertad, pidieron prisión preventiva domiciliaria.

El juez Bumaguin consideró que existían pruebas claras de la culpabilidad de Tomás S., quien estaba conduciendo sin licencia y excediendo la velocidad permitida. A pesar del arrepentimiento manifestado por el imputado, el juez decidió imponer una prisión preventiva de 60 días, fundamentando su decisión en el desprecio por las normas de tránsito y el riesgo de manipulación de pruebas.