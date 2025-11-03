Con la muerte de Carlitos Sánchez desaparece una de las peluquerías mas antiguas de Rafaela

Con profundo dolor recibimos la noticia de que el fin de semana murió Carlitos Sánchez, hijo del "Rulo" Sánchez y propietario de una de las peluquerías más antiguas de Rafaela. El día jueves fue a hacerse una intervención que hoy se considera "sin riesgo" o de muy bajo riesgo en el Sanatorio Nosti de nuestra ciudad. Carlitos fue a colocarse un stent y, vaya uno a saber por qué, nunca pudo salir de esa operación y nos dejó para siempre. Peluquero de toda la vida, futbolero como pocos y, por sobre todas las cosas, una persona de bien, honesta y trabajadora, Carlitos supo ganarse la amistad de miles de rafaelinos que, durante tantos años, pasaron por su salón. Hace unos años le hicimos una nota y hoy queremos recordarla. Seguramente ya estarás con la tijera y el peine haciendo algún corte por ahí. Nos distinguiste con tu amistad y siempre te vamos a recordar. ¡Hasta siempre, Carlitos!

La historia de Carlitos Sánchez en esta nota de hace 8 años