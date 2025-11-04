Murió Daniel Willington, ídolo de Vélez y Talleres

El fútbol argentino lamenta la pérdida de una de sus grandes figuras. Daniel Willington, ídolo de Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba, falleció este lunes a los 83 años en Córdoba, donde se encontraba internado en el Instituto Modelo de Cardiología.

Willington nació en Santa Fe, pero se formó futbolísticamente en Córdoba, donde fue conocido como "El Famoso Cordobés". Comenzó su carrera en Talleres a los 16 años, después de haber sido alcanzapelotas en los partidos de su padre, Atilio. En 1962, fue reclutado por Vélez Sarsfield por Victorio Spinetto, con el respaldo de José Amalfitani, quien invirtió en su fichaje.

En Vélez, Willington se convirtió en un referente del club y se destacó en el Nacional 1968, el primer título oficial del equipo bajo la dirección de Manuel Giúdice. Compartió vestuario con figuras como Carlos Bianchi y Omar Wehbe. Un momento memorable de su carrera fue cuando Pelé lo elogió durante un amistoso ante Santos, calificándolo como “el mejor jugador del mundo”.

Su carrera continuó en Veracruz (México) y Huracán, y luego regresó a Talleres entre 1974 y 1976. Allí, anotó un famoso gol de tiro libre ante Belgrano en 1974, que fue reconocido como "El Gol del Centenario". Se retiró en Vélez en 1978, dejando una huella imborrable.

Willington también defendió la camiseta de la Selección Argentina, aunque no pudo replicar su éxito a nivel nacional. Como entrenador, dirigió a Talleres en varias ocasiones y tuvo un breve paso por Vélez entre 1988 y 1989. En 1994, fue clave en el ascenso a Primera División de Talleres, consolidando su vínculo con el club.

Con un talento excepcional y una personalidad carismática, Daniel Willington dejó un legado en el fútbol argentino que perdurará en la memoria de los hinchas que lo vieron brillar. Su partida representa una gran pérdida, pero su historia vivirá en cada rincón del deporte.