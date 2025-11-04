Cristiano Ronaldo volvió a hablar de Messi y reavivó la eterna comparación

La eterna controversia sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos resurgió recientemente en una entrevista entre Cristiano Ronaldo y el periodista Piers Morgan. Al ser cuestionado sobre su rivalidad con Lionel Messi, Ronaldo respondió con confianza: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

El delantero del Al Nassr también abordó comentarios de Wayne Rooney, quien había declarado que Messi es superior a él. Ronaldo tranquilizó a los aficionados, señalando que tales afirmaciones no le afectan.

Además, el portugués desmintió rumores sobre ser el primer deportista multimillonario, aclarando que alcanzó esa cifra hace años.

En cuanto a los números, Cristiano Ronaldo destaca como el máximo goleador histórico de la UEFA Champions League con 140 goles, entre otros logros como 450 tantos con el Real Madrid y 141 con la selección portuguesa. Su palmarés incluye cinco Champions League y una Eurocopa.

Por su parte, Lionel Messi ha anotado 672 goles con el Barcelona y 114 con la selección argentina, acumulando 35 títulos con el club catalán y tres con la Albiceleste, incluido el Mundial de 2022.

A pesar de sus logros extraordinarios, la rivalidad entre ambos sigue viva, y las declaraciones de Ronaldo sugieren que la pregunta sobre quién es el mejor futbolista del mundo continuará sin respuesta.