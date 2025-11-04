Detuvieron a un ciudadano chino acusado de haber abusado de una joven: la pista clave para identificarlo

Una joven se quedó dormida en una fiesta y se despertó cuando un ciudadano chino abusaba de ella. La víctima hizo la denuncia y solo pudo aportar el apodo del agresor, por lo que no esperaba avances. Sin embargo, dos meses después el hombre fue detenido.

El brutal episodio ocurrió en agosto de este año, cuando la víctima fue con una amiga a una fiesta en una casa del barrio porteño de Parque Avellaneda. Sobre el cierre de la noche, se quedó dormida en uno de los sillones y se despertó en medio de un verdadero infierno.

De acuerdo al relato de la joven, cuando abrió los ojos encontró al agresor sobre ella, sin ropa, y ejerciendo violencia física para violarla. Cuando la víctima se orientó, intentó escapar del brutal ataque.

El presunto violador escapó ni bien se dio cuenta de que la joven estaba despierta y ella logró ponerse a resguardo. Luego realizó la denuncia ante la Policía de la Ciudad.

Los datos que pudo aportar en aquella primera denuncia fueron pocos: mencionó que se trataba de un hombre de rasgos orientales cuyo apodo era “Chen", que medía aproximadamente 1,90 y su contextura era robusta.



A partir de ahí comenzó una exhaustiva investigación con tareas de inteligencia para establecer la identidad del presunto agresor y su correspondiente paradero.

Después de algunos días, los investigadores vincularon los datos aportados por la víctima con un individuo identificado como H. Chen.

Desde la investigación pudieron obtener fotografías del sospechoso que confirmaron la coincidencia con las características físicas descriptas previamente por la víctima.

Con la identidad confirmada, los primeros relevamientos descartaron que el sospechoso continuara frecuentando los domicilios que estaban asociados a su nombre.

De este modo, desde la investigación solicitaron oficios a empresas telefónicas y de mensajería para rastrear los impactos de antenas y direcciones IP vinculadas al dispositivo del acusado.

Los resultados ubicaron al sospechoso en distintos puntos del Gran Buenos Aires, particularmente en zonas del Oeste y Sur del conurbano.

Con esta información, la brigada policial desplegó tareas de vigilancia en varias casas, hasta que en la mañana del 30 de octubre lograron observar a una persona asomarse a la terraza de una vivienda en Islas Orcadas del Sur 2000, en Florencio Varela.

Los agentes le sacaron fotos al hombre y confirmaron que se trataba del sospechoso. De inmediato, se informó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº9, a cargo de la investigación, que ante la urgencia y la gravedad del delito, libró un exhorto al Juzgado de Garantías Nº8 de Quilmes para ordenar el allanamiento y la detención del sospechoso.

Unas horas más tarde, el personal de la Brigada Salud 4 de la Policía de la Ciudad dio cumplimiento a la medida judicial con apoyo de la Sub DDI de Florencio Varela.

Durante el operativo, el sospechoso fue encontrado dentro de la vivienda y detenido. En el procedimiento también se secuestró un teléfono celular de su propiedad, considerado de interés para la causa, que será sometido a pericias.

El juez del caso dispuso que H. Chen (38) quede detenido y sea trasladado a una Alcaidía de la Policía de la Ciudad. Allí permanecerá detenido, acusado de abuso sexual con acceso carnal durante una reunión social.

CON INFORMACION DE TOODNOTICIAS.