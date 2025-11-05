Neo, el nuevo robot humanoide para las tareas del hogar: cuánto cuesta y qué puede hacer

La empresa estadounidense 1X Technologies presentó oficialmente a Neo, un robot humanoide diseñado para asistir en el hogar. La compañía lo define como “el primer robot humanoide listo para el consumidor”. Combina inteligencia artificial avanzada, diseño minimalista y funciones de ayuda doméstica.



La presentación tuvo lugar esta semana junto con la apertura de la preventa en el sitio oficial de la firma. Visualmente, Neo recuerda a la mítica Robotina de Los Supersónicos: tiene rostro, ojos con cámaras, círculos laterales que simulan oídos y un revestimiento de tela lavable, pensado para integrarse con armonía en entornos domésticos.

El lanzamiento estuvo acompañado por un video de diez minutos publicado en X, donde el fundador y CEO de 1X, Bernt Børnich, explicó que el propósito del proyecto es “devolver tiempo a las personas para que lo dediquen a lo que realmente importa”.

Fecha de lanzamiento y precio

Neo se lanzará en 2026 en Estados Unidos, con un precio inicial de 20.000 dólares. También podrá adquirirse mediante una suscripción mensual de 499 dólares, con entrega posterior. La compañía prevé su expansión internacional a partir de 2027.

Qué puede hacer Neo

Según 1X Technologies, Neo podrá realizar tareas domésticas básicas desde el momento de su entrega, aunque necesitará sesiones guiadas por expertos para incorporar nuevas habilidades. Entre sus funciones iniciales, el robot puede:

Lavar ropa.

Pasar la aspiradora.

Ordenar objetos.

Abrir puertas.

Limpiar el baño.

Mantener conversaciones naturales con sus dueños.

Además, reconoce espacios, recuerda dónde están guardados los objetos y responde con humor, gracias a su sistema de inteligencia artificial conversacional.

Su estructura cuenta con manos articuladas, un cuerpo de polímero flexible y sensores de fuerza que le permiten levantar hasta 68 kilos y transportar cargas de 25 kilos. Pesa alrededor de 30 kilogramos y estará disponible en tres colores neutros.

Aunque las primeras versiones requerirán supervisión humana mediante realidad virtual, la empresa anticipa un “salto generacional” en autonomía y aprendizaje doméstico en las siguientes ediciones del robot.

