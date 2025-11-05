Escándalo en el juicio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a uno de los abogados del clan Sena

Ordenaron detener a Nicolás Boniardi Cabra, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena, por amenazar a un perito durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.



Boniardi es colaborador de Ricardo Osuna, quien encabeza el equipo que defiende a líder del clan Sena. Su imagen ya se había hecho pública cuando lo sacaron de la selección de jurados el miércoles pasado luego de que la Policía lo descubriera utilizando el celular y filmando a los postulantes, situación que está prohibida para resguardar sus identidades.

Tras ello, el colaborador fue expulsado de la sala y quedó detenido. Además, le secuestraron el celular, que quedó en poder de los peritos.

Ayer, Boniardi fue convocado para que diese la clave del aparato por voluntad propia, pero cuando llegó al Gabinete Científico se negó y amenazó con pegarle al perito.

Esto provocó una discusión en el establecimiento, por lo que se le pidió que se retire.

Hoy la fiscal Roxana Soto, durante una nueva audiencia del juicio, pidió su detención. Hasta el momento no lograron dar con él.

Boniardi fue imputado por la fiscal Ana González de Pacce, de la Fiscalía N° 2, por los delitos de desobediencia judicial y perturbación del orden en la audiencia de tribunales de justicia.

Los acusados

Los siete acusados llegan al juicio detenidos y enfrentarán distintos cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia.

César Sena, de 20 años, está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.

El resto de los acusados son Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, integrantes del círculo de confianza de los Sena, y Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”. Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado.

Según la acusación, González y Obregón ayudaron a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima, mientras que Melgarejo y Reinoso habrían permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultaron información clave en los primeros días de la investigación.

