Quién es “La Negra” Vidal, la protagonista impensada del jury a Julieta Makintach

Pasó de la angustia al enojo y del llanto a la calma. La jueza Julieta Makintach atravesó todas las emociones posibles durante la primera audiencia del juicio político que podría dejarla afuera de la Justicia.



Llegó tarde, incómoda y esquivando cámaras. Al principio, escuchó seria y preocupada los testimonios; después se quebró y pidió declarar para “explicar” lo que, según ella, se tergiversó. Al terminar, habló con sus hijos por videollamada y, ya más relajada, caminó como si nada por el hall del anexo del Senado bonaerense.

La jornada tuvo un nombre que se repitió en casi todas las declaraciones: María Lía Vidal, alias “La Negra”, amiga personal de la jueza. Fue señalada por varios testigos como la autora del guion del documental Justicia Divina, la misma producción que terminó por anular el juicio por la muerte de Diego Maradona y hoy deja a Makintach al borde de la destitución.

La sombra de “La Negra” Vidal

Su nombre apareció por primera vez en voz del fiscal Patricio Ferrari, quien encabezó la acusación en el juicio de Maradona y fue el primero en declarar ante el jurado. Recordó cómo se descubrió que había un equipo de filmación no autorizado dentro de la sala y de qué manera, tras varios pedidos formales, se logró identificar a los camarógrafos y productores.

“Los dos que estaban en la sala el día de la primera audiencia negaron ser parte de la productora y que eran público general y escritores. Lo cierto es que no había autorización para filmar un documental, según informaron desde la secretaría de prensa de la corte”, recordó.

“Para colmo, la doctora dijo que todas las personas estaban identificadas, pero la realidad demostró lo contrario. Se descubrió después que ninguno estaba registrado en el libro de ingresos de la sala. No podíamos fingir demencia: cuatro personas que no estaban identificadas estaban grabando sin autorización del tribunal”, expresó.

Por eso, detalló, “en la audiencia del 27 de mayo se juntó prueba a granel. Se hicieron seis allanamientos donde se recopiló innumerable cantidad de elementos de juicio. Se allanó la Productora Ladoble. Se incautó distintas filmaciones y el trailer del documental. Teníamos todo”.

“En ese momento creímos que Makintach, abrumada por la prueba, iba a dar un paso al costado excusándose. Pero dijo que no tenía nada que ver con las filmaciones. Adujo que participó de una entrevista y negó cualquier infracción administrativa y participación en el documental”, dijo.

En ese instante, le mostraron un video que empezó a hacer tambalear su versión. “No sé quiénes son las personas, solo conozco a mi amiga, que es ama de casa y decoradora. Desconocía que esto era un documental”, había dicho la jueza en esa audiencia. La cara de Makintach se desdibujó al ver la imagen de ella negándolo todo.

Ferrari también relató el impacto que tuvo en la audiencia la exhibición del tráiler: “Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda lloraban. Fue un momento durísimo. La jueza decía que no tenía nada que ver, que pensó que era una simple entrevista, pero el guion ya adelantaba una sentencia”.

La versión que intentó instalar Makintach de una producción inocente, sin intenciones de manipular el proceso judicial, terminó por resquebrajarse cuando se conocieron los mensajes, los testigos y los vínculos entre su entorno y el equipo de filmación. Y ahí, otra vez, aparecía “La Negra”.

Dos custodias del tribunal, Malen Itatí Romero y Daniela Barrionuevo, contaron que la jueza les pidió “dejar pasar a unos amigos”. Les dio el número de Vidal. Ella era la que hacía de nexo entre los custodios y la jueza, para poder ingresar al equipo que iba a hacer el material audiovisual.

En la audiencia de hoy, Barrionuevo relató que cuando quiso impedir que colocaran un trípode en la sala, Makintach intervino y les envió un mensaje por Whatsapp. “Dejenlos grabar, no se metan con mi gente”, dijo la oficial sobre el contenido de ese mensaje intimidante.

Jorge Ignacio Huarte, camarógrafo de la productora, declaró que “María Lía Vidal era la guionista”. Esa frase dejó a todos en silencio. La jueza, desde su asiento, bajó la mirada y se secó las lágrimas.

“Nos citaron para hacer un documental sobre Maradona. Fuimos a filmar un domingo porque nos dijeron que iba a ser mejor para estar más cómodas y solos. En ese momento Vidal se presentó como la guionista. Yo no la conocía, pero entendía que era el nexo porque era la amiga de la doctora”, expresó otro testigo, que fue quien hizo las imágenes que circularon por todos lados de la jueza caminando por los pasillos de los tribunales de San Isidro.

De ser “una simple ama de casa” a ser la guionista del documental que hizo caer el juicio

Makintach decidió romper el silencio y declaró ante el jurado mixto que decidirá su futuro. “El testimonio del fiscal me hizo levantar de la silla”, aseguró, y negó que su amiga tuviera un rol protagónico en el documental.

“Ella es una simple ama de casa, una decoradora. No escribió ningún guion ni participó del juicio”, insistió. Lo hizo con la voz quebrada, después de un largo rato en el que apenas respiraba. “Viví un escarnio mediático de cosas que no son reales. Entiendo que el daño que ocasioné es tremendo”.

Durante su declaración, pidió disculpas a la familia de Maradona: “Lamento profundamente tener que hacerlos pasar a todos por esto. Quisiera volver el tiempo atrás”.

En la sala, sin embargo, muchos veían otra película. “La Negra” Vidal, que no estuvo en la sala, se convirtió en un personaje omnipresente. Su nombre aparecía en los chats, en los contratos, en el guion secuestrado y en las declaraciones. Todo giraba en torno a ella.

Esa cercanía es la que hoy más complica a Makintach. El jurado investiga si, aprovechando su cargo, permitió que su amiga se infiltrara en un proceso judicial de altísima exposición mediática. En la causa penal paralela también se analiza si hubo dinero de por medio o algún beneficio económico derivado del documental.

Makintach, suspendida y con el 40% de su sueldo, sigue sosteniendo que fue “víctima de un malentendido”. Dice que no autorizó la filmación, que nunca leyó el guion y que la presencia de su amiga fue “una casualidad desafortunada”. Pero los testigos repiten lo contrario, que ella sabía, que estaba al tanto y que pedía que “no se metieran con su gente”.

Cómo sigue el juicio

Este viernes, el juicio político seguirá con la declaración de dos colegas de Makintach en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Se trata de Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino.

Ambos fueron mencionados por la jueza en su descargo, aunque sin nombrarlos directamente, cuando dijo que “les había comentado sobre el documental y les pareció una idea genial para mostrar el rol de una jueza”. Lo que busca ella es demostrar que no actuó sola, sino con el conocimiento y hasta el aval de parte de su entorno judicial.

Lo curioso es que una de las testigos de este jueves aseguró haber visto, al día siguiente del rodaje dentro del tribunal, una historia que Di Tommaso subió a su estado de WhatsApp y que generó revuelo puertas adentro.

“Parece que en los pasillos de los tribunales hubo una sesión de fotos. Se van a terminar de hundir con su propia estupidez. Qué gente mediocre”, habría escrito la magistrada, criticando a su colega. Ese polémico comentario, según reconstruyeron los investigadores, circuló entre empleados y otros jueces de la jurisdicción.

Mañana, además de los magistrados, también prestarán declaración la maquilladora Fabiana Molina Suviria, que participó del rodaje, los fiscales Cosme Irribarren, José Ignacio Amallo, el juez Ariel Introzzi, las periodistas Victoria De Masi y Bárbara Camacho, que cubrieron el caso; y la abogada de la Suprema Corte, Mariana Parbst. Sus testimonios serán clave para definir si el documental La Jueza fue una imprudencia aislada o sabía lo que estaba haciendo.

