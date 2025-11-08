Así fue el íntimo baby shower de Oriana Sabatini

La actriz y cantante Oriana Sabatini disfrutó de un baby shower íntimo este viernes, un evento que reflejó su personalidad y gustos. Aunque ella no publicó fotos propias, compartió imágenes a través de su hermana Tiziana, quien documentó la celebración en sus redes sociales.

El encuentro, con una asistencia limitada a diez personas, se llevó a cabo en un ambiente decorado en rojo y amarillo, colores emblemáticos de Gryffindor, la casa de Harry Potter. Esta temática fue un homenaje al amor de Sabatini por el famoso mago.

Uno de los momentos destacados fue la personalización de su pancita de embarazada, donde los invitados tuvieron la oportunidad de dejar dibujos y mensajes llenos de corazones y flores, creando un recuerdo significativo.

Para culminar la celebración, se sirvió un pastel de chocolate en forma de corazón con la palabra "Baby" en el centro, que reflejó la esencia del evento. Así, Oriana Sabatini celebró este hito en su vida rodeada del cariño de sus amigos y familiares.