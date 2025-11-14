Así fue la amenaza de “masacre” de un supuesto exalumno a la Universidad de Tres de Febrero

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) atravesó horas de tensión luego de que un supuesto exalumno enviara un correo electrónico en el que amenazó con cometer una “masacre” en una de las sedes de la institución.



El mensaje, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, llegó con un asunto directo: “Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF”.

En el cuerpo del mail, el autor advirtió: “Hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre”.

“Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila, llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, escribió el supuesto exalumno, que se definió como “un estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio”.

El mensaje fue aún más perturbador: “Ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y, cuando termine, iré a los baños para suicidarme”.

Además, el agresor se comparó con Anders Breivik, el autor de los atentados en Noruega en 2011, y aseguró: “Me convertiré en el Anders Breivik Argentino”.

En el cierre del mail, el remitente advirtió: “Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”.

También afirmó que transmitiría el ataque por Discord a la organización 764, que supuestamente le habría provisto armas, y que su “manifiesto” podía encontrarse en un foro de la deep web llamado SkibidiFarms.

La respuesta de la UNTREF y el operativo de seguridad

Ante la gravedad de la amenaza, las sedes permanecen abiertas pero con un refuerzo en las medidas de seguridad.

“La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) informa que todas sus actividades académicas funcionan con normalidad, y que ante la amenaza recibida, se reforzó la seguridad en todas sus sedes y se hizo la denuncia pertinente. La UNTREF rechaza de manera absoluta cualquier amenaza dirigida a su comunidad educativa”, publicó en un comunicado en Facebook.

Por estas horas, la comunidad educativa está en alerta y se espera la intervención de las fuerzas de seguridad para investigar el origen del mensaje y garantizar la protección de estudiantes, docentes y personal.

