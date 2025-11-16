Godoy Cruz descendió a la B Nacional

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba empató 1-1 contra Riestra y descendió a la segunda división del fútbol argentino. A pesar de empatar el partido con un gol de Santino Andino a los 22 minutos, el equipo mendocino necesitaba una victoria y un resultado favorable en el encuentro entre Aldosivi y San Martín, que no se dieron.

En la Tabla Anual, Godoy Cruz finalizó en la posición 29, mientras que San Martín de San Juan terminó en la última posición debido a los promedios. El equipo tuvo oportunidades durante el partido, pero no logró concretar para cambiar su destino.

En 2025, Godoy Cruz disputó 41 partidos: 32 en torneos locales, 1 en la Copa Argentina y 8 en la Copa Sudamericana. En esta última, fueron eliminados en octavos de final por Atlético Mineiro (3-1). Su participación en la Copa Argentina fue breve, siendo eliminados en la primera ronda por Excursionistas (1-0) el 27 de febrero.

En la Liga Profesional, Godoy Cruz consiguió 17 puntos en el Apertura, quedando cerca de los playoffs, pero solo acumuló 12 puntos en el Clausura, terminando con un total de 29, a cuatro puntos de la salvación, ya que Aldosivi logró 33.