Un piloto de la F1 fulminó a Franco Colapinto en la previa del GP de Las Vegas

Lance Stroll, piloto de Aston Martin, ha reaccionado con desdén a las críticas de Franco Colapinto, su colega argentino, tras el Gran Premio de Brasil. Las tensiones comenzaron en México, donde Colapinto acusó a Stroll de imprudencia en la pista: “Me tiró al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo”.

Las declaraciones de Colapinto no se detuvieron ahí. En Brasil, al referirse a un incidente con Gabriel Bortoleto durante la primera vuelta de la carrera, afirmó que “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi contra el muro”. Estas palabras generaron un revuelo en los medios europeos.

Este miércoles, se le preguntó a Stroll sobre las acusaciones de Colapinto, y su respuesta fue contundente. “Escuché sobre eso. Tal vez está frustrado y enojado con la vida”, dijo. Al enterarse de que Colapinto no ha sumado puntos en el campeonato, Stroll agregó: “Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”. Finalmente, remató: “No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y con no estar donde quiere estar”.