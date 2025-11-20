EE.UU. decidió rechazar el comunicado final del G20

Donald Trump ha redoblado la presión y el boicot a la cumbre del G20 que se llevará a cabo este fin de semana en Johannesburgo, Sudáfrica. El expresidente, junto con la ausencia de cualquier representante estadounidense, ha enviado una carta oficial que podría marcar un quiebre en el consenso tradicional del grupo.

La embajada de EE. UU. en Pretoria informó que "las prioridades de Sudáfrica en el G20 son contrarias a la postura política de Estados Unidos" y que no apoyará un documento consensuado bajo la presidencia sudafricana, según acceso exclusivo de TN. Este posicionamiento podría resultar en la primera vez que la cumbre finaliza sin un comunicado común, a diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando se alcanzó un consenso a pesar de la invasión rusa a Ucrania.

Trump, quien ya había anunciado su ausencia, reafirmó que el G20 no publicará un documento final de consenso, y en su lugar, cualquier comunicado será simplemente una declaración de la Presidencia. Esta negativa se produce en un contexto de creciente desconfianza hacia los organismos multilaterales y tras las críticas a Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, a quien Trump acusó de "genocidio blanco".

Mientras tanto, Argentina se enfrenta a una incómoda decisión en la cumbre. El presidente Javier Milei ha optado por no asistir y en su lugar enviará al canciller Pablo Quirno. Esta decisión ha generado preocupaciones entre aliados políticos y comerciales, quienes consideran que Argentina no goza del mismo peso en foros internacionales y necesita participar activamente en ellos.

La diplomacia argentina está trabajando para establecer reuniones bilaterales y fortalecer su posición en los grupos de trabajo. Sin embargo, contrario a Estados Unidos, el canciller Quirno deberá defender la postura argentina en el escenario de la cumbre, lo que podría tener consecuencias significativas para el país.