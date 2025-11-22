Vandalizaron un mural de Ángel Di María

Ángel Di María, quien comenzó su formación en El Torito, mantiene un fuerte vínculo con la institución, que se hizo evidente tras su regreso a Rosario Central. Sin embargo, un mural dedicado a su trayectoria fue vandalizado en 2024, con la frase “¿todavía vas a volver?” después de que el equipo fuera eliminado de la Copa Libertadores. Recientemente, la imagen del jugador fue cubierta con pintura negra y se le escribió “ladrón mercenario”.

Este acto de vandalismo surge en el contexto de la controvertida decisión de la AFA de otorgar el título de campeón a Rosario Central por liderar la Tabla Anual 2025, una distinción creada el mismo día de la coronación, lo que ha suscitado numerosas críticas dentro del mundo del fútbol.

La situación refleja un creciente descontento hacia la AFA, liderada por Chiqui Tapia, que también se ha manifestado en otras inscripciones en contra de futbolistas, como la reciente pintada contra Emiliano “Dibu” Martínez en Morón, tras la polémica en una serie de la Primera Nacional. Este clima de rechazo parece estar afectando a jugadores vinculados con la Selección Argentina, que representa el mayor logro de la gestión actual.