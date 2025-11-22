Ángel Di María rompió el silencio tras el polémico trofeo de Rosario Central

El jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió otorgar un nuevo título a Rosario Central, el Campeón de Liga, una distinción que no estaba prevista al inicio de la temporada. Este premio se otorga al líder de la tabla anual, y en esta ocasión, el Canalla se destacó gracias a su rendimiento, que incluyó la presencia del destacado jugador Ángel Di María.

El delantero rompió el silencio tras la obtención del campeonato, expresando su alegría: "Estamos muy felices, no solo nosotros, sino también todos los hinchas de Central. Hicimos dos meses espectaculares y, con la llegada de nuevos jugadores, logramos mantener el nivel".

Di María señaló la importancia del rendimiento del equipo a lo largo del año, afirmando: "Cuando terminó la última fecha, ya nos sentíamos campeones porque hacer tantos puntos no es fácil".

El jugador también hizo hincapié en la dominancia histórica de Boca Juniors y River Plate, pero celebró que este año fue el turno de Rosario Central. "Este año lo pudimos lograr nosotros y estamos muy felices", concluyó.

Rosario Central alcanzó este título tras obtener 18 victorias, 12 empates y solo dos derrotas —frente a Boca e Independiente— en los dos torneos regulares, lo que le permitió liderar con autoridad la tabla acumulada destacándose por su consistencia y resultados.