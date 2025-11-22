Alpine recibió una multa por un error con el auto de Franco Colapinto

Franco Colapinto clasificó en el puesto 15 para el Gran Premio de Las Vegas al avanzar a la Q2 este sábado por la madrugada. Sin embargo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció una investigación sobre el auto del piloto argentino relacionada con una infracción de su equipo Alpine en el uso de neumáticos.

Los comisarios deportivos informaron que el monoplaza de Colapinto infringió los artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. Se dictó una multa de 5,000 euros a la escudería francesa por no devolver electrónicamente un juego de neumáticos intermedios tras la tercera práctica libre, que fue clasificada como "mojada".

El artículo 30.5 g) establece que, en condiciones de pista mojada, los equipos deben restituir un juego de neumáticos intermedios en un plazo de dos horas tras la sesión de práctica, mientras que el artículo 30.4 a) especifica que esta restitución debe realizarse a través del Cliente de Equipo de Carrera de la FIA.

La FIA notificó que el coche 43 de Colapinto no cumplió con este procedimiento. Un representante del equipo deberá comparecer ante los comisarios a las 21:15 para abordar el incidente. A pesar de esta irregularidad, Colapinto no fue sancionado y mantendrá su posición de largada en la carrera.