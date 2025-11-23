¿Qué busca Mársico?

Por Carlos Zimerman

Sin duda alguna, la decisión de los concejales Ceferino Mondino y Lisandro Mársico, que además es presidente del Concejo, de no votar en concordancia con los pedidos del Ejecutivo local marca un antes y un después en la política actual de Rafaela. No sorprendió mucho la actitud de Mondino, quien nunca tuvo una buena relación con Leonardo Viotti, algo que ya quedó plasmado en diferentes oportunidades cuando votó en contra de su mismo bloque. Sorprende la actitud de Mársico, que a lo largo de estos dos años apoyó de forma incondicional todos los pedidos del Ejecutivo, incluso aquellos que iban en contra de sus propios principios. En pocos días más, va a cambiar la conformación del Concejo Municipal, y con la determinación de ambos concejales, es casi un hecho que la Tributaria pretendida por Viotti no va a salir. Y lo que es peor aún: ambos concejales dejaron expuesto a Leonardo Viotti, algo "imperdonable" para el intendente y para el pequeño entorno que toma las decisiones hoy en la ciudad. En el entorno de Viotti, la actitud de Mársico es una traición casi imperdonable; no así la de Mondino, a quien nunca lo sinrieron como propio.

No es difícil hacer la lectura de este hecho políticamente relevante que se vive con la decisión de Mársico y Mondino. En los pasillos del Concejo, este era el único tema que se hablaba. Una de las personas que más experiencia tiene en el sexto piso y que nos pidió reserva nos dijo: "Lisandro sabe, como vos decís, que Leo tiene el "boleto picado", que muy difícilmente sea competitivo para 2027. Aunque falte mucho, los errores cometidos y el fenómeno libertario lo pone en desventaja. Lisandro comenzó a asfaltar su propio camino; quiere ser la alternativa contra Dellasanta, que seguramente se va a presentar en 2027". Mondino siempre trata de "pescar en la pecera"; a diferencia de Mársico, puede tener una buena relación con los libertarios en el futuro. No está enfrentado como Mársico con Dellasanta, y quien sabe si ahora que deja su banca se sume a las filas libertarias. Esta falta de apoyo a Viotti quizá fue el primer paso. Esta sociedad entre Mondino y Mársico es meramente circunstancial; no creo que tenga futuro. No los veo a los dos juntos, pero estoy segura de que Lisandro comenzó a recorrer el camino hacia 2027."

Los próximos dos años de gestión de Viotti van a ser muy difíciles; no va a tener mayoría y, por ahora, no dio ningún indicio de tomar el camino que la sociedad reclama, que no es otro que el de las ideas de libertad que pregona el Presidente Javier Milei. Lisandro Mársico lo sabe y baraja varias alternativas, pero su pésima relación con Fabricio Dellasanta lo pone en una vereda absolutamente opuesta, por lo que seguramente optó por emprender el camino propio. Mársico sabe que, al margen de toda ola política, él debe ser uno de los políticos con mejor imagen en la ciudad; seguramente decidió comenzar a construir sobre el prestigio ganado en tantos años y darle batalla a los nombres, no a las ideas, ya que el actual presidente del Concejo Municipal tiene ideas muy parecidas a las de Javier Milei. No por nada, antes de las elecciones PASO en la provincia, Mársico coqueteó con los principales dirigentes libertarios que en su momento pensaron en él como la cara visible de LLA en Rafaela. Luego, la historia es conocida; la figura de Fabricio Dellasanta fue un soplo de aire fresco para la política rafaelina, y la gente lo apoyó y lo consagró concejal.

Mársico comenzó a asfaltar el camino hacia 2027; quiere ser intendente y empezó diferenciándose de Viotti, que según muchos, ya tiene el boleto picado.