El viernes 28 de noviembre se inaugura el Nuevo Hospital Jaime Ferré

En la etapa final del proceso de habilitación del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré”, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, realizó una visita al edificio, acompañada de técnicos y funcionarios involucrados en el proyecto. Durante la inspección, Ciancio resaltó la importancia de que todos los que trabajaron en su planificación pudieran observar el progreso logrado en dos años, destacando que la apertura oficial está prevista para el 28 de noviembre.

La ministra atribuyó el avance a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de continuar y finalizar la obra durante su gestión. “Hemos logrado esto en tiempo récord gracias a una adecuada planificación y gestión”, comentó. Además, pronosticó que la migración de servicios se llevará a cabo el 13 de diciembre, asegurando que el hospital contará con infraestructura y tecnología adecuada para el futuro.

Ciancio también enfatizó los esfuerzos de la provincia para mantener políticas de salud en un contexto económico complicado, mencionando cómo se respondía a recortes nacionales en medicamentos y otros insumos esenciales. “Mientras avanzamos con este nuevo hospital, también hemos inaugurado un nuevo sector de internación en el Sayago y continuamos con más de 250 obras en atención primaria”, agregó.

La secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, destacó que la planificación entre las áreas de Economía y Salud fue clave para el éxito del proyecto, recordando que más de 10.000 millones de pesos fueron destinados a adquisiciones a través de licitaciones públicas. “Este esfuerzo colectivo muestra una firme convicción por mantener la salud como política de Estado”, afirmó.

El viernes 28 de noviembre, a partir de las 18, se llevará a cabo la inauguración del hospital con un festival gratuito que incluirá presentaciones musicales y una feria de emprendedores. El acto oficial comenzará a las 19. El nuevo hospital, que abarca 21.730 m² y contará con tecnología avanzada, beneficiará a más de 460.000 ciudadanos de la región. Mientras tanto, los servicios ambulatorios y de salud en el actual edificio del Samco en Lisandro de la Torre 737 continuarán funcionando para asegurar la atención accesible en la ciudad.