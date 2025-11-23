Lanús campeón de la Copa Sudamericana

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras un emocionante encuentro ante Atlético Mineiro. El arquero Nahuel Losada se destacó en la tanda de penales, siendo clave en la victoria del Granate.

Durante el tiempo reglamentario, Lanús se mostró a la altura de uno de los gigantes brasileños, aunque no logró concretar varias oportunidades de gol. A pesar de esto, Losada tuvo una actuación sobresaliente, evitando que Mineiro se pusiera adelante en el marcador al detener un mano a mano en los minutos finales.

En la tanda de penales, Lautaro Acosta, quien disputó su partido número 430 y capitaneó al equipo, tuvo una ocasión decisiva para sellar la victoria, pero su potente disparo se fue desviado. A pesar de este error, Losada mantuvo la calma y respaldó a sus compañeros en cada penal fallado. Finalmente, en el séptimo tiro de los brasileños y el catorceavo de la tanda, Losada selló el triunfo de Lanús, certificando así su título en la competición.