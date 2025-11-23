Más de 2,000 estudiantes participan en el programa de tutorías "Quedate" en la provincia

A un mes de su lanzamiento, más de 2,000 alumnos ya están inscritos en el programa “Quedate”, que ofrece tutorías presenciales para estudiantes de escuelas secundarias en la provincia. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, se lleva a cabo en 113 sedes habilitadas, tanto escolares como no escolares, con el objetivo de fortalecer la trayectoria académica y facilitar la aprobación de espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo.

El ministro de Educación, José Goity, destacó la importancia de que los estudiantes aprovechen estos espacios diseñados para reforzar aprendizajes y certificar conocimientos antes de finalizar el año escolar. "Este programa, que se extenderá hasta el 19 de diciembre, brinda apoyo escolar gratuito a los alumnos que necesitan tutorías para completar su formación", afirmó el ministro, añadiendo que las sedes no escolares amplían las oportunidades de participación y favorecen la permanencia en el sistema educativo.

Mariela Bosio, subsecretaria de Educación Secundaria, subrayó la dedicación de los estudiantes, quienes participan en el programa en áreas como Matemática, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, acompañado por docentes especializados.

Estudiantes como Milagros, de Santa Fe, han expresado su aprecio por el apoyo recibido. "Hemos mejorado mucho y se ve en nuestras notas", comentó. Agustina, de Recreo, también destacó la importancia de estas clases: "Nos permiten reforzar materias sin tener que recurrir a clases particulares, lo cual es una gran ayuda".

El programa "Quedate" está destinado a estudiantes de escuelas de gestión oficial y privada que necesiten regularizar su situación escolar. Se ofrece en modalidades virtual y presencial, con un enfoque flexible que se adapta a las necesidades individuales de cada alumno. Las sedes incluyen bibliotecas, clubes y vecinales, ampliando así el alcance del acompañamiento académico en la comunidad.