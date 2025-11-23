Lourdes Fernández habló de la detención de su expareja

Los últimos días han sido agitados para el grupo musical Bandana, que celebra su regreso a los escenarios tras once años de ausencia. Sin embargo, el entusiasmo se ha visto afectado por molestias entre las integrantes: Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi expresaron su descontento con Lissa Vera debido a su negativa a participar en entrevistas de prensa.

Este conflicto surge en un contexto complejo. Hace aproximadamente un mes, Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes, fue detenido tras ser denunciado por Lissa Vera por violencia de género. La denuncia se realizó porque Lissa percibió un riesgo para su amiga. Sobre esta situación, Lourdes reflexionó sobre la esencia de Bandana, describiéndola como una "hermandad" y enfatizando el apoyo recibido de sus allegados.

"La vida solo cuesta vida. A veces hay lecciones difíciles de aprender, pero eso también forma parte de lo que significa Bandana", concluyó Fernández.