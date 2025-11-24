Italia venció a España en la final de la Copa Davis

Italia se consagró campeona de la Copa Davis 2025 al vencer a España en la final, logrando así su cuarta Ensaladera y su tercer título consecutivo. Matteo Berrettini inició la jornada con una victoria sobre Pablo Carreño Busta, superándolo 6-3 y 6-4. Flavio Cobolli cerró el encuentro al derrotar a Jaume Munar con parciales de 1-6, 7-6 (5) y 7-5, después de un reñido partido en Bolonia.

Berrettini, exnúmero seis del ranking ATP, demostró su potencia de servicio para obtener el primer punto. Cobolli, a pesar de un inicio complicado, logró revertir la situación en el segundo y tercer set, asegurando así el título para Italia.

En su camino hacia la final, Italia había ganado sin complicaciones, superando 2-0 a Austria en cuartos de final y haciendo lo mismo ante Bélgica en semifinales, sin la necesidad de disputar el tercer punto del dobles en ambas ocasiones.

Ambos equipos llegaron sin sus figuras más destacadas: España careció de Carlos Alcaraz, actualmente el número uno del mundo, mientras que Italia no pudo contar con Jannik Sinner, el segundo mejor jugador del ranking, quien había enfrentado a Alcaraz en la final del ATP World Tour Finals.

En el contexto histórico de la Copa Davis, Estados Unidos lidera con 32 títulos, aunque no gana desde 2007. Australia le sigue con 28 trofeos, mientras que Francia y Gran Bretaña comparten el tercer lugar con diez títulos cada uno. Argentina, por su parte, obtuvo su única Ensaladera en 2016, tras vencer a Italia en cuartos, a Gran Bretaña en semifinales y a Croacia en la final.