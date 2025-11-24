El contundente mensaje de Verón tras el pasillo de Estudiantes a Central

Estudiantes de La Plata se llevó una victoria 1-0 sobre Rosario Central, pero el momento más comentado fue el pasillo de espaldas que el equipo hizo tras la polémica consagración del Canalla como campeón anual. Esta acción se dio luego de que Estudiantes asegurara su paso a los cuartos de final del Clausura.

El exfutbolista y actual dirigente Juan Sebastián Verón compartió un mensaje en sus redes sociales diciendo: “Estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno”. La frase proviene de Mariano Mangano, un destacado presidente del club en los años 60, quien abordó la fortaleza y la identidad del club.

El posteo de Verón refuerza la negativa de Estudiantes a acatar el pedido de la AFA para felicitar a Rosario Central, resaltando la historia y la filosofía que han condicionado su trayectoria.