Agua con o sin limón: ¿qué es mejor para el organismo?

El agua desempeña un papel crucial en el cuerpo humano, siendo necesaria para funciones como la digestión, la absorción de nutrientes, la regulación de la presión arterial y la temperatura corporal, y la eliminación de desechos. Una ingesta insuficiente puede provocar problemas como piel seca, calambres musculares y dolores de cabeza, e incluso deshidratación severa.

Mantener una adecuada hidratación no solo mejora la energía y la concentración, sino que también estabiliza el apetito y favorece el metabolismo. Sin embargo, más de la mitad de los adultos no alcanza la cantidad diaria recomendada.

El agua con limón surge como una alternativa para quienes buscan variar el sabor del agua sin añadir azúcar. Este hábito puede facilitar alcanzar la ingesta recomendada de entre 15,5 vasos diarios para hombres y 11,5 para mujeres, según Harvard Health Publishing. Además, el limón aporta vitamina C, esencial para la salud inmunológica, vitaminas del grupo B y potasio.

Investigaciones recientes indican que el agua tibia con limón puede ayudar en la prevención de cálculos renales. Un estudio publicado en Nutrients revela que el consumo regular de cítricos eleva el citrato urinario, reduciendo el riesgo de formación de estos cálculos. El citrato inhibe la cristalización de oxalato cálcico, una de las principales causas de piedras en los riñones.

Sin embargo, el agua con limón puede tener desventajas. Su acidez puede irritar a personas con reflujo gástrico o sensibilidad estomacal, y el ácido del limón puede dañar el esmalte dental si se consume en exceso. Para mitigar estos riesgos, se recomienda usar un sorbete o enjuagarse la boca después de beberlo.

Tanto el agua natural como el agua con limón son opciones válidas para la hidratación. Se sugiere beber agua con limón en la mañana y optar por agua natural el resto del día para mantener el equilibrio. Los especialistas recomiendan usar medio limón en 240 ml de agua, limitando su consumo a uno o dos vasos diarios.

Incorporar limón al agua puede ser una estrategia positiva para mejorar la hidratación, siempre que se haga con moderación y se mantenga el agua natural como base.