Virus del papiloma humano en hombres: cómo detectarlo a tiempo

En la última edición de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae dirigido por Julieta Puente, el urólogo Jonathan Finkelstein abordó la alta prevalencia del virus del papiloma humano (HPV), que afecta a entre el 80% y el 90% de la población en algún momento de sus vidas. Finkelstein destacó que, actualmente, se estima que el 40% de las personas tiene HPV en un momento dado, aunque muchos portadores son asintomáticos.

El especialista explicó que el virus puede presentar síntomas como verrugas o lesiones, pero muchas personas nunca son conscientes de su contagio. Finkelstein subrayó que, a pesar de que el HPV se asocia principalmente con mujeres, también afecta a hombres. Criticó la falta de atención que reciben los varones en este tema, señalando que desde 2017 se incluyeron en las campañas de vacunación, pero que aún hay un camino por recorrer.

En cuanto a la manifestación del virus en hombres, Finkelstein enfatizó la importancia de realizar autoexámenes y consultar a un médico si se observan cambios. Aunque reconoció que el uso de preservativos no elimina completamente el riesgo de transmisión, resaltó su relevancia como medida de prevención.

Sobre el tratamiento, el urólogo explicó que es fundamental abordar las verrugas visibles, aunque el virus puede permanecer latente en otras áreas. Por último, instó a los hombres a consultar a un médico al notar cualquier irregularidad y hacerse chequeos periódicos, subrayando la responsabilidad compartida en la prevención y control del HPV.