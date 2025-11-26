Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: íconos que trascienden marcas y récords

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen persiguiendo el anhelado objetivo de los 1,000 goles, mientras el impacto económico de su imagen continúa beneficiando a diversas entidades deportivas. Según un informe de Euroméricas Sport Marketing, el ranking de las camisetas más vendidas de 2025 revela que la camiseta del Real Madrid ocupa el primer lugar, una posición esperada dado su alcance mundial.

Sin embargo, la presencia de clubes como Boca Juniors e Inter Miami en el top 10 ha generado sorpresas. El Inter Miami, con 2.166.000 camisetas vendidas, se posiciona en el quinto lugar, superado por gigantes europeos como el Barcelona (2.9 millones), el Paris Saint-Germain (2.5 millones) y el Bayern Múnich (2.4 millones). Al-Nassr, el club de Ronaldo en Arabia Saudita, se sitúa en el final de la lista con 1.281.000 camisetas vendidas.

Este fenómeno refleja el impacto que ambos futbolistas, aún en las etapas finales de sus carreras, han tenido dentro y fuera del campo. La demanda de camisetas de Inter Miami y Al-Nassr ha aumentado notablemente en solo unos años, evidenciando su influencia en el fútbol global.

Desde una perspectiva regional, Boca Juniors y Flamengo también destacan, con 1.933.000 y 1.677.000 camisetas vendidas respectivamente, desafiando a marcas históricas como Manchester United o Chelsea.

En el ámbito de sus objetivos personales, Ronaldo se encuentra a solo 46 goles de alcanzar los 1,000, con la esperanza de lograrlo durante la Copa del Mundo en EE.UU. Messi, tras un reciente encuentro con Inter Miami, suma 105 goles y tiene el horizonte de continuar su carrera hasta el invierno de 2028, lo que le brinda la oportunidad de alcanzar su meta.

Independientemente de los nuevos talentos en ascenso, como Lamine Yamal o Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen siendo activos esenciales en el mundo del fútbol, consolidando su legado en el deporte más popular del planeta.