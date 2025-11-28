Scaglia: “Es fundamental reconocer el esfuerzo colectivo de todos los santafesinos, sin distinciones partidarias”

En la inauguración del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” en Rafaela, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, destacó la importancia de mantener políticas públicas continuas, independientemente de los cambios de gobierno. Scaglia subrayó la capacidad de la provincia para impulsar mejoras en salud, infraestructura y gestión estatal.

“Es fundamental reconocer el esfuerzo colectivo de todos los santafesinos, sin distinciones partidarias”, declaró ante un público compuesto por vecinos, autoridades y trabajadores de la salud. El nuevo hospital, descrito como uno de los más modernos de Argentina, es el resultado de años de colaboración entre distintos gobiernos provinciales y equipos técnicos.

En su discurso, Scaglia valoró el carácter simbólico del nuevo centro de salud, que ha logrado concretarse a pesar de diversos desafíos políticos. “Esto es lo que debemos defender a nivel nacional: la obra pública, la transparencia y el diálogo”, afirmó, refiriéndose a su inminente rol como diputada nacional.

Scaglia también reconoció a los exgobernadores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, así como al actual gobernador Maximiliano Pullaro, por su contribución al proyecto. “Felicitaciones a Rafaela. Compromiso cumplido con los santafesinos”, concluyó, resaltando la determinación de continuar trabajando por el bienestar de la comunidad.