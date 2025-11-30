Celulitis, flacidez y adiposidad localizada: tratamientos que sí funcionan

Con la llegada del verano, ha aumentado el interés por los tratamientos estéticos, especialmente entre las mujeres que buscan mejorar su imagen corporal. A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo del año mediante una alimentación equilibrada y ejercicio físico, muchas buscan soluciones para afecciones como celulitis, flacidez y adiposidad localizada.

La doctora Griselda Seleme, especialista en cirugía plástica, destaca que la percepción sobre la celulitis ha cambiado. “No es un defecto, sino una condición del tejido que varía según factores hormonales, climáticos y de estrés”. Según Seleme, los tratamientos modernos buscan no eliminar la celulitis por completo, sino mejorar la apariencia de la piel y ofrecer mayor firmeza.

Los avances en tecnología han propiciado el desarrollo de numerosos procedimientos no invasivos y mínimamente invasivos. Entre los más efectivos, los especialistas recomiendan:

Radiofrecuencia Multipolar: Aumenta la firmeza de la piel al estimular la producción de colágeno. Láser Subdérmico: Mejora la celulitis al trabajar sobre los septos fibrosos. Criolipólisis Selectiva: Elimina células grasas mediante frío controlado. Ultrasonido Focalizado: Ideal para áreas con grasa densa, como el abdomen y los muslos. Lipólisis Inyectable: Descompone acúmulos de grasa localizada. Bioestimuladores Corporales: Estimulan la producción de colágeno, mejorando la textura y firmeza de la piel. Mesoterapia Personalizada: Fortalece el tejido según el tipo de celulitis. Drenaje Linfático y Presoterapia: Ayudan a mejorar el contorno corporal y la retención de líquidos.

Los expertos insisten en la importancia de mantener hábitos saludables. La doctora Seleme recomienda que cualquier tratamiento estético sea precedido por una consulta médica para determinar el enfoque adecuado. El doctor Christian Sánchez subraya que una dieta equilibrada y una adecuada hidratación son esenciales para optimizar y mantener los resultados de los tratamientos.

“Un diagnóstico preciso y un enfoque personalizado son fundamentales para el éxito de cualquier intervención estética”, concluye Sánchez.