Cambio en la estructura energética provincial

La provincia de Santa Fe anunció este lunes un cambio significativo en su estructura energética. Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía, según comunicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, a través de su cuenta oficial en X.

Las funciones de la Secretaría de Energía serán asumidas por la Subsecretaría de Energías Renovables, que estará liderada por la ingeniera Cecilia Mijich. Esta reestructuración busca fortalecer el área energética de la provincia.

En su mensaje, Puccini destacó que durante los casi 24 meses de gestión de Geese se lograron hitos importantes, como el impulso a la producción provincial, el mejoramiento de la capacidad energética, la innovación en el sector y la consolidación de Santa Fe como líder nacional en biocombustibles. Estos esfuerzos han situado a la provincia a la vanguardia en políticas relacionadas con este sector estratégico.

El ministro también anunció una nueva etapa de redefinición de proyectos y equipos en energías renovables, con el objetivo de mantener el compromiso necesario para el desarrollo energético de Santa Fe.

Finalmente, Puccini agradeció a Geese por su dedicación y profesionalismo durante su gestión.