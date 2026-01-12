Pullaro: “Trabajamos para que Santa Fe sea una provincia turística”

Con el objetivo de fortalecer las capacidades turísticas de la región, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este domingo por la tarde obras de puesta en valor y mejoras en el Parque Municipal “Alfonsina Storni”, de San Guillermo, en el departamento San Cristóbal. Fue en el marco de la celebración conjunta de la 22° Fiesta Nacional del Camping y 33° Fiesta Provincial del Camping. A partir de una inversión de $ 120 millones, se mejoraron los natatorios del lugar, se instaló un nuevo tobogán acuático con caída triple y un mangrullo islote para la plaza húmeda.

“Desde el Gobierno de la Provincia trabajamos para que los recursos de los santafesinos lleguen a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno. Nos da mucha satisfacción venir a inaugurar una obra emblemática para esta localidad que, fundamentalmente, traerá felicidad tanto a los vecinos de la ciudad y la región, como a las familias que van a venir a divertirse y disfrutar de este espacio que ahora tiene más y mejor infraestructura”, aseguró el gobernador acompañado por el senador Felipe Michlig; la intendenta de San Guillermo, Romina López; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria provincial de Turismo, Marcela Aeberhard; el secretario provincial de Coordinación, Cristian Cunha; y el diputado Marcelo González.

Santa Fe, provincia turística

Luego, Pullaro subrayó que “el Turismo es una política pública en nuestra gestión; esto nos permite estar preparados para ofrecer lo mejor de nosotros tanto a turistas santafesinos como a los de las otras provincias”. En este sentido, el gobernador enfatizó que “después de haber enfrentado temas muy sensibles como la inseguridad y la violencia, logrando ahora alcanzar los dos años menos violentos del sigo en Santa Fe, vemos cómo la capacidad hotelera se empezó a colmar en las todas las ciudades -grandes e intermedias-. Fue ahí que empezamos a abrirle los brazos a turistas tanto internos como de otras provincias, que antes no nos identificaban como una provincia turística. De esta forma, a partir de la aplicación de un plan de turismo, logramos mostrar las riquezas turísticas que tenemos en todo el territorio de la provincia: nuestros paisajes naturales, nuestras fiestas populares, nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura”.

Más adelante, Pullaro aseguró que “Santa Fe es una potencia productiva. Sin embargo, en nuestra gestión entendemos que puede también ser una provincia turística. Por eso diseñamos nueve corredores turísticos en todo el territorio, con inversión y acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la Secretaría de Turismo, articulando tanto con el sector privado como con cada localidad. Así, hoy, Santa Fe empieza a cubrir esas expectativas”.

El gobernador aprovechó para valorar que “este año Santa Fe será sede de los Juegos Suramericanos. Recibiremos 6 mil atletas olímpicos que vendrán a competir en lo que será el evento deportivo más grande de Santa Fe por los próximo 20 ó 30 años. Ellos también serán promotores de lo que es nuestra provincia”.

Además, Pullaro aseguró que “invertir en clubes y natatorios municipales como el de San Guillermo permite que vecinos y turistas puedan disfrutar con mucha alegría los días de calor pero, además, así lograremos que centros urbanos como este se transformen en centros turísticos”. De este modo, el Gobernador anunció que “la Provincia hará un aporte a San Guillermo para que el año que viene el Camping tenga los baños y las duchas renovadas y que todos puedan tener la infraestructura que se merecen”. Finalmente, instó a seguir “trabajando juntos, que a nuestra provincia invencible no la para nadie”.

En Villa Trinidad

Cabe señalar que Pullaro estuvo también en la localidad de Villa Trinidad, donde se reunió con el presidente comunal José Luis Sánchez en la sede de la comuna local. Allí, además de repasar aspectos de la gestión comunal y proyectos para la localidad, el gobernador entregó equipamiento de Objetivo Dengue para fortalecer las capacidades de la localidad en materia de prevención y acción contra el dengue. Así, acompañado por Michlig, Puccini y Cunha, Pullaro equipamiento para fumigar, depe y repelentes producidos en el LIF.

