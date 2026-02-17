El programa "Castraciones en tu Barrio" atenderá en el San José

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal informa que el programa "Castraciones en tu Barrio" se desarrollará desde el miércoles 18 al viernes 20 de febrero, de 7:30 a 12:30, en Lavalle 2450, frente a la plaza del barrio San José.

Durante esas jornadas, se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación.

No es necesario solicitar turno, es por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Deben estar acompañados por un adulto a cargo, y llevar una manta.

El programa "Castraciones en tu Barrio" continúa recorriendo diferentes sectores de la ciudad, acercando una prestación gratuita, segura y fundamental para la salud de las familias y la convivencia comunitaria.

En las próximas semanas visitará:

. 23 al 27/02 Villa Rosas - J. Newbery 830.

. 02 al 06/03 9 de Julio - M. de Lorenzo 450.

. 09 al 13/03 Pizzurno - Bv. Yrigoyen 1204.

. 16 al 20/03 Central Córdoba - Garibaldi 1471.