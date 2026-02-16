Más formación para motociclistas: el Municipio avanza en un nuevo módulo integral para la primera licencia

En el marco de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad vial, la Secretaría de Gobierno y Modernización impulsa la implementación de un Módulo Integral de Capacitación destinado a todas aquellas personas que gestionen por primera vez la Licencia de Conducir para motociclistas.

La iniciativa surge a partir de las conversaciones de trabajo que se vienen desarrollando desde la División de Educación y Divulgación de Educación Vial, a cargo de la ingeniera Mariana Arias, y se enmarca en una estrategia sostenida que busca consolidar la formación como herramienta central de prevención, promoviendo conductas responsables y una mayor conciencia ciudadana al momento de circular en la vía pública.

El nuevo módulo integrará contenidos teóricos y prácticos, incorporando instancias de capacitación en entorno controlado, entendiendo que entre el aprendizaje conceptual y la circulación real en el tránsito cotidiano existe un margen estrecho de factores que requieren preparación, criterio y habilidades específicas para una conducción segura.

Asimismo, se pone en valor el crecimiento sostenido y exponencial en la matrícula de la primera Escuela Municipal de Motos de la provincia, espacio que se ha consolidado como referencia en formación inicial para motociclistas. En este ámbito, además de brindar acompañamiento profesional y capacitación estructurada, se desarrollan acciones de incentivo, como sorteos mensuales de cascos reglamentarios, reconociendo el compromiso y el esfuerzo de quienes eligen formarse antes de salir a la vía pública.

Desde el municipio se destaca especialmente el acompañamiento y apoyo institucional de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, cuyo respaldo fortalece esta política pública orientada a la prevención de siniestros viales, reafirmando el rol de la educación vial como motor de cambio cultural y herramienta fundamental para la construcción de una movilidad más segura y responsable.