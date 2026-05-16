Más seguridad y menos abandono: presentan proyecto sobre “caries urbanas”

La concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe, Arq. Carla Boidi, presentó un proyecto orientado a abordar una problemática urbana cada vez más visible en distintos sectores de la ciudad: los inmuebles abandonados y en estado de deterioro, conocidos comúnmente como “caries urbanas”.

La iniciativa busca generar herramientas que permitan intervenir sobre propiedades que, por su abandono, falta de mantenimiento o estado ruinoso, afectan la calidad de vida de los vecinos, deterioran el entorno urbano y generan situaciones de inseguridad y desvalorización de las zonas donde se encuentran.

“Las caries urbanas no son solamente edificios abandonados. Son espacios que terminan impactando en la vida cotidiana de quienes viven alrededor, generan riesgos, acumulación de residuos, inseguridad y una sensación permanente de abandono”, explicó Boidi.

El proyecto propone avanzar en mecanismos que permitan identificar, registrar y actuar sobre estos inmuebles, promoviendo su recuperación, mantenimiento o reutilización, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer la convivencia comunitaria.

Además, la propuesta pone el foco en la importancia de preservar el patrimonio urbano y evitar que muchas construcciones con valor histórico o identitario continúen deteriorándose por falta de intervención.

“Como arquitecta entiendo que la ciudad también se construye desde el cuidado de sus espacios. Una propiedad abandonada no afecta solo a quien la posee, sino también a todo el barrio y al desarrollo de la ciudad”, sostuvo la concejal.

La iniciativa también busca abrir el debate sobre la responsabilidad compartida entre el Municipio y los propietarios, promoviendo herramientas que permitan recuperar sectores degradados y transformarlos en oportunidades de mejora urbana.

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