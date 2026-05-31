Luis Juez apuntó contra el fiscal Garzón por la conferencia del caso Agostina

La conmoción por el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana en Córdoba, sigue generando repercusiones políticas y sociales. En las últimas horas, quien sumó un nuevo capítulo a la controversia fue el senador nacional Luis Juez, que cuestionó duramente al fiscal Raúl Garzón por la forma en que comunicó los avances de la investigación.

A través de su cuenta de X, el dirigente cordobés publicó un mensaje cargado de ironía que rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate.

"Qué lástima que ya se entregaron los Martín Fierro a la actuación. Córdoba se acaba de perder uno con el actorazo del fiscal Garzón", escribió Juez.

Qué lástima que ya se entregaron los Martín Fierro a la actuación. #Córdoba se acaba de perder uno con el actorazo del fiscal Garzón. — Luis Juez (@ljuez) May 30, 2026

La publicación generó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios consideraron que el senador intentaba obtener rédito político en medio de una tragedia que conmueve a toda la provincia, otros entendieron que el mensaje apuntaba a una cuestión que viene siendo señalada por numerosos observadores: el tono y la puesta en escena de la conferencia de prensa ofrecida por el fiscal.

La polémica se originó luego de que Raúl Garzón confirmara públicamente que los restos encontrados en un descampado de Ampliación Ferreyra pertenecían a Agostina. Durante esa comparecencia, el funcionario judicial fue cuestionado por la manera en que presentó la información y por algunas declaraciones que muchos consideraron impropias para la gravedad del momento.

Uno de los pasajes más controvertidos ocurrió cuando el fiscal elogió el trabajo de los perros de búsqueda.

"Hay que entregarle una medalla de distinción a ese perro", afirmó Garzón durante la conferencia.

La frase provocó una inmediata reacción de la exconcejal Laura Vilches, presente en el lugar.

"Puede ahorrarse el cinismo. No sea cínico. Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo", le respondió visiblemente indignada.

Más allá de las disputas políticas que inevitablemente rodean un caso de semejante impacto público, la discusión de fondo parece girar sobre otro aspecto: la necesidad de que la comunicación judicial esté a la altura de las circunstancias.

Porque una cosa es informar sobre el avance de una investigación y otra muy distinta es convertir ese momento en una puesta en escena. En un contexto marcado por el dolor de una familia que acababa de confirmar el peor desenlace posible, la conferencia encabezada por Garzón fue percibida por amplios sectores de la sociedad como un espectáculo grotesco e innecesario.

Lejos de aportar claridad sobre interrogantes centrales de la causa, la exposición terminó concentrando la atención en las formas del fiscal y no en los hechos que la Justicia intenta esclarecer.

En ese contexto, la crítica de Luis Juez puede resultar incómoda para algunos sectores políticos, pero encuentra sustento en una percepción que trascendió las fronteras partidarias. La conferencia dejó la sensación de que el protagonismo pasó de la investigación al propio funcionario encargado de comunicarla.

Mientras la causa continúa avanzando y la Justicia busca determinar las responsabilidades penales por el crimen de Agostina Vega, la discusión sobre el papel del fiscal ya se instaló en el debate público. Y para muchos observadores, más allá de las diferencias políticas, Garzón convirtió una instancia que debía ser sobria y respetuosa en una lamentable puesta en escena que no estuvo a la altura de la tragedia que acababa de conmover a Córdoba.

RESUMEN