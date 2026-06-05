Moda con propósito: Matilda Blanco impulsa una campaña solidaria para salvar caballos rescatados

La asesora de imagen Matilda Blanco volvió a utilizar su alcance en las redes sociales para visibilizar una causa solidaria vinculada al bienestar animal. A través de una publicación en Instagram, convocó a sus seguidores a participar de una iniciativa destinada a recaudar fondos para el Hospital de Caballos de Quilmes, una organización dedicada al rescate y recuperación de equinos víctimas del maltrato y la explotación.

La entidad atraviesa un momento clave, ya que necesita adquirir el predio donde actualmente alberga a los animales rescatados para garantizar la continuidad de sus actividades. Ante esta situación, Blanco decidió involucrarse activamente y colaborar en la organización de un evento benéfico que combinará solidaridad y moda.

La propuesta, denominada “Celebrities por Caballos de Quilmes”, se desarrollará el próximo 17 de mayo en el Hotel Konke, ubicado sobre la avenida Corrientes al 4300, entre las 11 y las 19 horas. La jornada consistirá en una feria de moda circular en la que se pondrán a la venta prendas y accesorios donados por distintas figuras del espectáculo.

Según explicó la especialista en moda en un video difundido en sus redes sociales, el futuro del hospital depende en gran medida de esta campaña. “Si el hospital de caballos de Quilmes deja de funcionar, muchos rescates podrían quedar sin respuesta”, advirtió al invitar al público a sumarse.

Blanco también reveló que aportó una importante parte de su guardarropa para la iniciativa y destacó que otras personalidades se sumaron con donaciones para incrementar la recaudación. Además, los fondos obtenidos tendrán un segundo destino solidario: colaborar con el refugio Rescatados Isla Maciel, que brinda asistencia a perros y gatos en situación de abandono.

La acción busca generar conciencia sobre la importancia del rescate animal y demostrar cómo la moda puede convertirse en una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan.