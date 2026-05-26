Cascos Verdes impulsa la inclusión a través de la educación ambiental y la formación universitaria

Desde hace casi dos décadas, la asociación civil Cascos Verdes trabaja para promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual mediante proyectos educativos y ambientales que buscan generar más oportunidades de participación social y formación profesional.

Bajo el lema “Menos prejuicios, más oportunidades”, la organización desarrolla programas que apuntan a fortalecer la autonomía de sus participantes y ampliar el acceso a espacios educativos, laborales y comunitarios.

Uno de sus principales ejes es el Programa de Educación Ambiental, una propuesta que permite que personas con discapacidad intelectual puedan cursar estudios universitarios gratuitos, tanto de manera presencial como virtual.

La formación tiene una duración de cuatro años y culmina con el título de educadores ambientales. Durante ese recorrido, los estudiantes participan de actividades prácticas en instituciones y realizan capacitaciones vinculadas al cuidado del ambiente y la promoción de hábitos sustentables.

Además de abordar temas relacionados con el reciclaje y la conciencia ecológica, las actividades también ponen el foco en el impacto ambiental generado por la producción de dispositivos electrónicos y el alto consumo energético asociado a las tecnologías digitales.

En ese marco, la organización impulsa acciones de reutilización y reciclaje de equipos electrónicos, promoviendo donaciones destinadas a entidades que reacondicionan computadoras y dispositivos para personas que no tienen acceso a ellos.

Desde Cascos Verdes sostienen que cada persona tiene algo valioso para aportar y remarcan que las comunidades inclusivas son más fuertes, creativas y humanas. Sin embargo, advierten que todavía persisten barreras sociales y culturales que dificultan la integración plena de las personas con discapacidad.

Por eso, consideran que los espacios de educación ambiental pueden transformarse en ámbitos de encuentro, participación y construcción colectiva donde cada persona encuentre su lugar.

Más de 500 personas participaron de sus programas

Actualmente, Cascos Verdes desarrolla actividades en Buenos Aires y Salta, trabajando en conjunto con siete universidades.

Desde su creación en 2007, más de 500 personas con discapacidad intelectual participaron de sus programas de formación y la organización ya realizó más de 1.500 capacitaciones relacionadas con inclusión y sustentabilidad.

La cursada del Programa de Educación Ambiental se lleva adelante en sedes universitarias y también de manera virtual, con clases dos veces por semana y prácticas profesionales en los niveles avanzados.

Una vez finalizada la formación, los egresados continúan participando en actividades educativas y campañas de concientización sobre el cuidado del ambiente, convirtiéndose en multiplicadores de un mensaje que combina inclusión social y compromiso ambiental.