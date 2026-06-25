Conmoción en Salta: la autopsia reveló cómo murió Guadalupe Ramos y la Justicia investiga un posible crimen

La investigación por la muerte de Guadalupe Ramos, la joven de 19 años que era intensamente buscada en la provincia de Salta, sumó en las últimas horas un dato clave tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia realizada sobre su cuerpo.

De acuerdo con el informe elaborado por especialistas forenses, la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. El documento fue remitido a la fiscalía que lleva adelante la causa, aunque los investigadores aclararon que el resultado no permite aún determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las primeras pericias también establecieron que la fecha estimada de fallecimiento coincidiría con el momento en que se denunció la desaparición de la joven. Además, los expertos señalaron que el elemento hallado en el lugar donde fue encontrado el cuerpo sería compatible con las lesiones observadas durante el examen forense, aunque este aspecto deberá ser confirmado mediante estudios complementarios.

Pese a los avances, la investigación está lejos de cerrarse. La fiscal a cargo del caso ordenó que el cuerpo sea entregado a la familia para su inhumación, pero dispuso expresamente que no pueda ser cremado debido a que podrían ser necesarias nuevas pericias a medida que avance la causa.

En paralelo, continúan distintas medidas para reconstruir las últimas horas de la víctima. Entre ellas figuran entrevistas a testigos, relevamientos en la zona y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas que puedan aportar información sobre sus movimientos antes de desaparecer.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el caso se investiga bajo el protocolo de presunción de homicidio doloso, un procedimiento que establece que toda muerte de origen dudoso debe ser tratada inicialmente como un posible crimen hasta que las pruebas permitan descartar esa hipótesis.

Por ese motivo, aunque la autopsia ya determinó la causa física del fallecimiento, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de análisis y trabajan para establecer si hubo participación de terceros o si existieron otras circunstancias que derivaron en la muerte de la joven.

Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando conmoción en la comunidad salteña, que sigue de cerca cada novedad en busca de respuestas sobre lo ocurrido con Guadalupe Ramos.