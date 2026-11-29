Una consumidora que denunció haber pagado una reserva de alojamiento que había cancelado a través de Booking no logró obtener una indemnización judicial contra la plataforma y Banco Galicia. El juez civil de Cipolletti rechazó la demanda al concluir que los tres consumos registrados en su tarjeta de crédito correspondían al pago de las dos habitaciones que ella y sus familiares habían utilizado durante una estadía en San Andrés, Colombia.

La causa se inició cuando la mujer advirtió que en el resumen de su tarjeta figuraban tres movimientos vinculados con el mismo establecimiento. Según relató, al llegar al alojamiento le habían informado que existían dos reservas idénticas, cada una por dos habitaciones. Desde su teléfono celular canceló una de ellas y recibió la confirmación de la operación.

Durante el viaje, la demandante y su esposo ocuparon una habitación, mientras que su hermana y la pareja de esta utilizaron la segunda. Ambas fueron abonadas con la tarjeta de crédito de la mujer, quien posteriormente interpretó que el tercer consumo correspondía a la reserva que había cancelado.

La consumidora cuestionó el movimiento ante la entidad bancaria y sostuvo que terminó pagando la deuda luego de que el importe aumentara. Por ese motivo, promovió una acción judicial contra las empresas, al considerar que se había producido un cobro indebido.

Durante el proceso se realizó una pericia informática que confirmó que la aplicación instalada en el teléfono mostraba dos reservas para el mismo alojamiento, en las mismas fechas y por idéntico importe. Una aparecía como completada y la otra como cancelada.

Sin embargo, el magistrado entendió que esa constatación no demostraba por sí misma que la reserva anulada hubiera sido cobrada. Para esclarecer la situación, comparó las facturas emitidas por el hotel con los movimientos asentados en la tarjeta de crédito.

El análisis permitió determinar que dos de los consumos coincidían con el precio de las primeras dos noches de cada habitación, mientras que el tercero correspondía al importe de la última noche de ambas. En consecuencia, los tres movimientos sumaban exactamente el costo total de las dos habitaciones utilizadas durante las tres noches de alojamiento.

“La circunstancia de que el resumen contenga tres movimientos no permite concluir, por sí sola, que se hubieran cobrado tres habitaciones”, sostuvo la sentencia.

A partir de esa reconstrucción contable, el juez concluyó que no se había acreditado un cobro duplicado ni el incumplimiento atribuido a las demandadas. En consecuencia, rechazó la acción por daños y perjuicios iniciada en el expediente “D.S.P.R. C/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y otros s/ sumarísimo - daños y perjuicios”.

No obstante, el fallo reconoció que la existencia de una reserva cancelada y la aparición de tres consumos de importes similares podían generar una duda razonable en la consumidora. También señaló que la explicación definitiva surgió del cotejo minucioso de la documentación durante el juicio, pese a que las empresas no habían aclarado previamente la situación de manera suficiente.