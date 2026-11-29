Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la menopausia natural se confirma después de 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre que la ausencia del período no se deba a otras causas fisiológicas, patológicas o intervenciones clínicas.

Durante esta etapa, los ovarios disminuyen progresivamente la producción de estrógeno y progesterona. Estos cambios hormonales pueden provocar diferentes síntomas y afectar la calidad de vida de algunas mujeres. Para aliviar las molestias existen distintas alternativas, entre ellas la terapia hormonal, determinados medicamentos y modificaciones en la alimentación y el estilo de vida.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran las alteraciones en la regularidad de los períodos menstruales, los sofocos, los sudores nocturnos, el enrojecimiento de la piel, el insomnio y los dolores de cabeza, entre otras manifestaciones.

Además, la disminución de los niveles de estrógeno puede tener consecuencias a largo plazo. La menopausia se relaciona con un mayor riesgo de pérdida de densidad ósea, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, por lo que resulta importante prestar atención a la alimentación y realizar controles médicos periódicos.

Qué alimentos recomiendan para aliviar los síntomas de la menopausia

La alimentación cumple un papel importante durante esta transición hormonal. La nutricionista Juliana Muñoz recomienda incorporar alimentos ricos en fibra y grasas saludables, además de prestar atención a las porciones para ayudar a controlar los cambios de peso que pueden producirse durante esta etapa.

Entre las principales recomendaciones nutricionales se destacan:

Alimentos ricos en fibra: frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, que favorecen la salud digestiva y contribuyen a la sensación de saciedad.

Grasas saludables: presentes en pescados, frutos secos, semillas y aceites vegetales, importantes para una alimentación equilibrada.

Alimentos con fitoestrógenos: como la soja y sus derivados, que contienen compuestos vegetales con una estructura similar a la de los estrógenos.

Calcio y vitamina D: nutrientes fundamentales para conservar la salud de los huesos y prevenir la pérdida de densidad ósea.

Buena hidratación: mantener un consumo adecuado de agua ayuda al funcionamiento general del organismo.

También se recomienda mantener una alimentación variada y equilibrada, adaptada a las necesidades de cada mujer, para acompañar los cambios metabólicos y hormonales.

Qué hábitos ayudan a reducir las molestias durante la menopausia

Además de cuidar la alimentación, existen medidas relacionadas con el estilo de vida que pueden contribuir al bienestar durante esta etapa.

Entre ellas, los especialistas destacan:

Realizar actividad física regularmente: caminar, nadar, andar en bicicleta o practicar ejercicios de fuerza ayuda a cuidar la salud cardiovascular, conservar la masa muscular y fortalecer los huesos.

Practicar técnicas de respiración: pueden favorecer la relajación y ayudar a manejar situaciones de estrés.

Moderar el consumo de cafeína y alcohol: estas sustancias pueden agravar los sofocos y alterar el descanso en algunas mujeres.

Evitar alimentos muy condimentados: pueden actuar como desencadenantes de los sofocos en determinadas personas.

Incorporar yoga o meditación: estas prácticas pueden contribuir a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño.

En definitiva, una alimentación equilibrada, la actividad física y los hábitos saludables pueden ayudar a transitar la menopausia con mayor bienestar. Sin embargo, los síntomas y las necesidades varían de una mujer a otra, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud para evaluar las alternativas de tratamiento más adecuadas.