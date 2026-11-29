Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe registraron un crecimiento prácticamente nulo durante septiembre de 2026, reflejando las dificultades que atraviesa el consumo y la falta de una recuperación sostenida en las compras de los hogares.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), las ventas mostraron una variación positiva de apenas el 0,1% en términos reales en comparación con el mismo mes de 2025.

El resultado evidencia un escenario de marcada estabilidad, en el que el nivel de comercialización continúa sin mostrar señales significativas de crecimiento. Pese a que el indicador logró mantenerse levemente por encima del registro del año anterior, la diferencia resulta mínima y da cuenta de las dificultades que enfrenta el sector.

La evolución del consumo en las grandes superficies comerciales se mantiene así bajo la lupa, en un contexto en el que las familias continúan condicionando sus decisiones de compra y el comercio busca recuperar el movimiento perdido.

Los números de septiembre vuelven a poner de manifiesto que la recuperación del consumo todavía representa un desafío para la economía santafesina.