Cristina Kirchner en Chaco: las principales definiciones de su discurso

La vicepresidenta Cristina Kirchner brindó un fuerte discurso político en la Universidad Nacional del Chaco en medio de la interna que vive el Frente de Todos por el rumbo económico. Entre las definiciones más destacadas, la ex mandataria habló de las diferencias que mantiene con Alberto Fernández, apuntó contra el Poder Judicial y denunció operaciones en off por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo.

A continuación las 12 frases más destacadas:

- “En unos días se cumplen tres años de aquel video en el cual le comuniqué a todos la decisión que había adoptado. Si fuera una decisión de poder habría elegido al presidente del Frente Renovador (Sergio Massa) que había sido candidato a presidente, o a Héctor Daer, de la CGT, o a Emilio Pérsico de los movimientos sociales”.

- “Elegí a una persona que hoy es Presidente que no representaba a ninguna fuerza política que conformaba el frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008. ¿Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o poder? Esa decisión política, a la que no considero como dicen algunos compañeros erróneamente generosa, fue un acto inteligente”.

- “Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía, pudiera decidir quién era su gabinete económico, todos los hombres y mujeres de ese gabinete económico”.

- “No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros”.

- “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado en la Argentina”.

- “Cuando dicen que está enojada, no habla, no hace esto, es mala, mala, mala. La verdad es que tengo muchos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino a través de mis neuronas”.

- “Nuestro Presidente lo llama al presidente de nuestro bloque, a Máximo Kirchner, y le dice que quería que el ministerio de Desarrollo Social luego de la salida de Daniel Arroyo lo ocupara (Andrés) ‘El Cuervo’ Larroque. Ministerio de Desarrollo Social: planes, tarjeta social, un millón de planes. ¿Qué le dijo el diputado Kirchner? Al Cuervo lo voy a dejar con Axel… ponelo a Juanchi Zabaleta. Me parece que algunos y algunas debería revisar editoriales. Cuánta mediocridad y chatura hay”.

- “En noviembre de 2019 yo ya sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros. El Presidente confiaba en él. Ese ministro dijo ‘nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Esto va a ser diálogo y consenso. No vamos a intervenir’. Más tarde me di cuenta que cuando algunos decían que íbamos a volver mejores había que hacer todo lo contrario a lo que había hecho nosotros porque se tragaron el amague de que los problemas era por los modales”.

- “Me gusta mucho la etimología de las palabras porque cada palabra tiene un simbolismo. Pelea: gente que se agrede físicamente o practica deporte bajo ese termino. ¿Qué es pelea? Se están pegando, golpeando o hay posibilidad de que haya algo bueno en una pelea. Yo no le pegue a nadie y nadie me pegó. Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo pelea no es”.

- Que nadie sea haga la víctima. Las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes y por eso tenemos la obligación de discutir

- “¿Qué es el poder ? El poder económico concentrado y mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Cuando se habla de poder se habla de un poder económico, mediático, donde dicen que Cristina quiere imponer los números de la Corte. Presentan como lo que es malo lo que en realidad es bueno y presentan como muy bueno que 4 personas decidan sobre la vida de nosotros”, siguió.

- “El capitalismo, si yo dijera en términos de eficiencia, de un sistema capitalista para incluir trabajadores, para incluir al sistema de producción capitalista, diría que hoy el más exitoso es el de China. En 70 años no se registra en la historia del capitalismo mundial alguien que haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción capitalista de bienes y servicios de la entidad que ha llevado China adelante”.

