«Heredamos un país en el subsuelo y prometí un edificio de 50 pisos»: la autocrítica de Mauricio Macri sobre su Gobierno

Mauricio Macri sigue sumando salidas públicas pata posicionarse en la carrera presidencial en 2023. Si bien todavía no ha confirmado cuál será su objetivo el próximo año, no quiere perder terreno con los demás competidores. Esta vez hizo un profundo análisis de las diferentes cuestiones que atañen al país y a la política argentina. Además se refirió a cómo se prepara Juntos por el Cambio para el siguiente año.

El ex Presidente le brindó un mano a mano a José del Río en Comunidad de Negocios, por LN+. Allí volvió a explayarse sobre lo que observa en el país. En ese sentido acotó: «Lo que está pasando es que tenemos que salir del cuentito de esta gente que nos dice que hay que agrandar el Estado, porque los únicos que se ayudaron son los amigos y familiares de los políticos«.

En ese marco arremetió contra Alberto Fernández. Mauricio Macri en todas las ocasiones se encargó de criticar la gestión actual y responsabilizar al Presidente y su vice. En esta ocasión no fue la excepción: «Él ya no representa a todos, y menos representa a una mayoría. Representa a una pequeña minoría que, también dentro de su núcleo, el kirchnerismo, lo discute. Ya no sé a quién representa», indicó.

Por otro lado realizó una autocrítica sobre su Gobierno y la mala comunicación que hubo cuando asumió: «La campaña generó una expectativa demasiado alta, y estamos viviendo en el mundo de las expectativas. Todo vale por las expectativas. Heredamos una Argentina en el tercer subsuelo, y yo prometí un edificio de 50 pisos, mientras iba en el octavo«, aseveró en LN+.

Por último se expresó sobre la interna dentro de Juntos por el Cambio y la «rebeldía» de la UCR para tener más fuerza que en 2015: «Todos quieren competir, y todos los curas quieren ser Papa. Es la naturaleza humana querer superarse y liderar. Lo importante es saber para qué queremos volver al poder, y que haya consistencia, coherencia, mucho diálogo dentro de la coalición», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com