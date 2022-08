«El Presidente miente»: Elisa Carrió sostuvo que «a Nisman lo mataron»

Elisa Carrió se refirió, principalmente, a las declaraciones de Alberto Fernández contra el fiscal Diego Luciani. En es sentido pidió que se refuerce la seguridad de ños miembros. La dirigente opositora de mostró muy indignada cuando el Presidente comparó la muerte de Nisman con su colega. Le pidió a Anibal Fernández que «no mate a los jueces«.

La presidenta de la Coalición Cívica-ARI hizo hincapié en el Peeaudebte, Alberto Fernández. “Es importante entender una cosa, miente el presidente de la República, no es cierto que Nisman se suicidó, a Nisman lo mataron. Está procesado Lagomarsino por homicidio simple”, indicó la exdiputada que en paralelo recordó el año donde falleció el fiscal (2015).

«En el momento del crimen de Nisman el jefe de Gabinete que siempre manejó la Policía Federal se llamaba Aníbal Fernández. El actual ministro de Seguridad, que es quien otorga la seguridad a los jueces, se llama Aníbal Fernández», explicó en Radio Mitre. Carrió siguió su exposición contra el ministro de Seguridad luego de su experiencia del 2015.

La dirigente no sacó la mira del quilmeño y siguió rememorando el momento en que pidió por su vida y la del fiscal Nisman: «Yo estuve con Lanata después del crimen de Nisman y le dije ‘Aníbal Fernández no me mate’. Ahora le digo: ‘Aníbal Fernández, no mate a los jueces y cuide a sus familiares porque usted es responsable”, sostuvo como respuesta a la advertencia de Alberto Fernández.

En ese sentido trajo a colación el momento de la muerte de Nisman: «El presidente de la república hace una amenaza mafiosa. Cuando dice ‘espero que no se suicide’, no puede desconocer que los primeros dichos del señor Berni (tras la aparición sin vida de Alberto Nisman) fueron: ‘no se preocupe, presidenta. Fue un suicidio’”, reflexionó al respecto.

* Para www.elintransigente.com