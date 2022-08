La oposición quiere saber si Castellano no se "comió" un dinero dado por Nación

Con la firma de los Concejales: Germán Bottero, Leonardo Viotti, Ceferino Mondino, Miguel Destéfanis y María Alejandra Sagardoy, todos de Juntos por el Cambio, y de Lisandro Mársico, por el Frente Progresista, en una Minuta de Comunicación reclaman saber qué pasó con el convenio de asistencia técnica económica y financiera celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Transporte de la Nación, para la ejecución del proyecto de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela.

Algunos de los ítems que desean conocer, son:

--Si efectivamente se recibieron los fondos de la Nación para ejecutar las obras de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela citadas en el convenio y que según informes dados al Concejo Municipal ascenderían a $ 104.136.080

--En caso de no haber recibido dicho fondo, informar sobre la situación del mismo, si se está pronto a recibir y en caso de no tener noticias qué acciones se están llevando a cabo para percibirlo.

--Si se presentó el proyecto técnico y si fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación.

--Si se llevaron a cabo los procesos licitatorios o de contratación para dicha obra.

Finalmente, los opositores lamentan que “el Concejo Municipal no ha recibido ninguna información sobre la situación y preocupados ante la necesidad de acceder a la verdad ante los hechos acontecidos y siendo parte interesada en que se lleve adelante dicha obra, es que solicitamos al Ejecutivo la información que detallamos en esta Minuta”.

Con información de La Opinión