Cristina Kirchner le pidió al Gobierno “desplegar miles de gendarmes” en el Conurbano bonaerense y Aníbal Fernández le respondió

Cristina Kirchner llamó ayer a un acuerdo político para terminar con la inseguridad y pidió el retorno de la Gendarmería a recorrer las calles del Conurbano bonaerense para combatir el delito. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, recogió el guante y desacreditó a la vicepresidenta: “Lo que dice no es verdad”.

Durante el acto de ayer en La Plata, recordó que cuando fue Gobierno se desplegaron miles de efectivos federales en territorio bonaerense en el marco del Operativo Centinela. “La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”, completo.

El ministro de Seguridad le recordó esta mañana que la Argentina tiene “5.256 km de frontera con Chile, 752 km con Bolivia, 1.737 km con Paraguay, 1.132 km con Brasil y 493 km con Uruguay. Y eso no se conduce solo, se trabaja, se piensa”.

“No comparto lo que dice ella. Las cuatro fuerzas (federales) no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo. Lo que dice Cristina no es verdad. Esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales. Lo que hacen en la Patagonia está pensado y diagramado”, replicó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, el ministro insistió que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA) desplegadas a lo largo y a lo ancho de todo el país “están en los lugares que deben estar” y específicamente sobre la presencia en territorio bonaerense, aseguró: “No es jurisdicción nuestra, lo que hacemos es colaborar. Los gendarmes están en el Conurbano. Lo que se dice a veces se dice sin conocerse”, enfatizó.

“Me siento muy tranquilo porque sé lo que estamos haciendo, que lo hice con Néstor Kirchner, lo hice con Cristina dos veces y lo estamos haciendo en este momento”, añadió en declaraciones a otro radio.

Consultado sobre el pedido de la Vicepresidenta de terminar con el debate berreta de la mano dura, respondió: “Coincido. Me hago cargo de los 14 meses que estamos en el Gobierno, no hemos tenido una sola denuncia por violencia institucional”.

“No tenemos esa visión y si hay que actuar se actúa, pero manteniendo la misma visión y postura”, agregó el ministro de Seguridad de la Nación para luego destacar que después de 5 años prófugo, su gestión con apoyo de la Policía de Uruguay y de Perú, lograron detener a Raúl Martín Maylli River, alias Dumbo, el capo narco más buscado de la Argentina.

Con información de www.infobae.com