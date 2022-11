Miguel Ángel Pichetto sobre la candidatura de Cristina Kirchner: «A mí me parece claro»

Miguel Ángel Pichetto, auditor General de la Nación, manifestó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner en los dos últimos actos demostró que quiere ser candidata a la presidencia. Sin embargo, Pichetto aclaró que Cristina dejó entrever otro mensaje que podría posicionarla como posible gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

«¿Lo de Cristina el jueves fue un lanzamiento a la presidencia?», preguntó el periodista, Lucas Morando, de Radio Rivadavia y Pichetto contestó: «A mí me parece claro. Yo se lo he comentado a unos colegas tuyos. Este proceso político en el Frente de Todos me parece que tiene una claridad y la vicepresidenta está transitando el camino de su candidatura. Tengamos en cuenta que estamos terminando el 2022, pero hizo dos actos en línea que me hicieron acordar a la campaña de Lula en Brasil con la nostalgia de lo perdido».

«La señora (Cristina) no analiza tanto las encuestas y lo que pone siempre adelante es la voluntad y el fuerte compromiso y sin dudas es la líder de este espacio. Está poniendo en marcha el mecanismo de su propia candidatura. Ella sabe que es la candidata del principal espacio político poblacional electoral de la Argentina», expresó el exsenador de Río Negro.

«Después de la reforma de la Constitución en 1994, la provincia de Buenos Aires es el gran elector. Los mensajes son múltiples. Hay un mensaje con vocación de ser candidata a presidente cuando señala que cuando ella gobernaba en el pasado todo era extraordinario y no era tan así. También hizo mención a la gravedad de la inseguridad en el Conurbano y pide presencia de la Gendarmería y eso es un giro a la provincia (como posible candidata a gobernadora) y a la derecha en términos políticos», indicó el abogado y dirigente de 72 años.

«Hay medidas que están en marcha que tienen que ver con amplificar el sistema previsional argentino que ya está al borde del abismo en términos numéricos donde podrían ingresar más de 500.000 personas por moratoria y están estableciendo cuál va a ser el plan de pago de las moratorias y eso abre un nivel de gasto en materia previsional para el 2023. El otro tema es que hay expansiones en el gasto en el sector planero y en la tarjeta alimentaria», concluyó.

* Para www.elintransigente.com