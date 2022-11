“Gran Hermano”: La Tora contó que fue víctima de abuso a los 9 años

Después de algunas semanas en la que tuvo varias discusiones con sus compañeros, Lucila “La Tora” Villar se convirtió en la quinta eliminada de Gran Hermano (Telefe). A tan solo un día de su salida, concedió una sincera entrevista a LAM (América) y respondió distintas preguntas. Uno de los pasajes más movilizantes fue cuando contó un hecho que la marcó en su niñez y que también la llevó a ser inflexible ante la repudiable broma que Alfa le hizo a Coti.

La exparticipante se declaró intolerante ante situaciones en las que en medio de “chistes” entre compañeros surgen conductas que podrían ser interpretadas como acoso, especialmente contra mujeres, debido a que ella misma sufrió un abuso cuando tenía 9 años.

“Ya es un tema hablado, ya lo vengo tratando, lo conté después de 15 años. La realidad es que no toqué el tema, no lo quiero tocar, ya está resuelto, estamos trabajándolo, pero el final siempre es el mismo. El abuso (...) No importa quién fue ni como fue ni nada, el tema es que fui acosada a los 9 años”, afirmó en diálogo con Ángel de Brito.

Y agregó: “Me hacía autocastigo con la noche, el alcohol, tapando cosas. Fue fuerte y durante mucho tiempo. Salía jueves, viernes, sábados y domingos. Hasta que un domingo dije que así no quería vivir más. Le conté a mi mejor amiga, que me ayudó. De a poco fui soltando más cosas y así llegamos a que por ejemplo éramos diez amigas y ocho habían sido abusadas”.

Por otra parte, la exparticipante señaló que se había enfrentado con Alfa hasta en cuatro ocasiones, por lo que se puede inferir que hay mucho más material de grabación que no se vio al aire. En ese sentido, ella aseguró que fueron varios participantes que encararon al más veterano de la casa y lo increparon por lo que sucedió.

Fuente: TN