Andrés Larroque cruzó a Martín Guzmán tras su reaparición: “Este chico entró por la ventana y se escapó por el techo”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, cuestionó con dureza al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, tras su reciente reaparición pública en la que apuntó contra el kirchnerismo por el rol que mantuvo en la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Me parece que este chico entró por la ventana y se escapó por el techo, la verdad es que es preocupante que tenga esos niveles de irresponsabilidad”, dijo el secretario general de La Cámpora, y le llamó la atención de que “tiene una puntería que es admirable” para realizar declaraciones.

“Renunció el día del acto de Cristina y luego salió a hablar en el acto del 17″ de noviembre, recordó. “Debe ser casualidad. Alguien lo debe aconsejar en el mal sentido”, ironizó, en declaraciones al programa “Crónica Anunciada” por FM Futurock.

Como uno de los máximos representantes de La Cámpora, Andrés Larroque ya expresaba sus desacuerdos con Guzmán en la previa a su renuncia el pasado 3 de julio. La oposición interna de varios sectores al Frente de Todos a las políticas económicas y el acuerdo con FMI propulsó su salida del gabinete.

Días atrás, Guzmán sostuvo que “Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso” durante esas conversaciones con el organismo multilateral, que culminó con su renuncia como jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y aseguró que Cristina Kirchner “se corrió” y “no apoyó”.

Sin embargo, los distintos sectores que forman parte del oficialismo expresaron su desacuerdo contra esas declaraciones, como su predecesor, el ministro de Economía, Sergio Massa y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros.

“El ministro de Economía Sergio Massa fue taxativo sobre cómo fue esa negociación (con el FMI) y cómo se dieron las cosas”, se limitó a afirmar Larroque acerca de la intervención de cada sector del oficialismo en las horas más críticas.

El rol de Cristina y la crítica mundialista a Macri

El dirigente de La Cámpora volvió a referirse a la posibilidad de una candidatura de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y aseguró que “cuando sale a la cancha no existe techo ni previsión alguna a pesar de que algunos busquen erosionar esa posibilidad”. “A mi no me gusta mirar encuestas y lidio con compañeros y compañeras que sí, lo respeto pero prefiero otro tipo de termómetros”, dijo, y sostuvo: “Es imprescindible que evaluemos lo que está pasando en Argentina, no se puede ignorar a Cristina en el mapa político argentino”

Desde su visión, la conductora del kirchnerismo “está por encima de las disputas coyunturales de la política”, por lo que “mi consejo es siempre amigarse con esa relación de Cristina con el pueblo”.

“En 2011 convencieron a mucho dirigentes de que Cristina no llegaba a los 40 puntos y Cristina sacó el 54%, es un fenómeno emocional, no lo podemos analizar con los elementos que se mide la política tradicional”, recordó.

Consultado sobre la frase “con Cristina no alcanza”, el “Cuervo” Larroque indicó que “eso fue parte de una trampa, fue algo que se construyó en su momento. Con Cristina siempre sobra”, indicó. E hizo una comparación histórica por la emocionalidad y las resistencias que genera la figura de la ex presidenta. “Cristina es la eterna proscrita como le pasó al General Perón”, definió.

Por otro lado, Larroque contestó sobre sus apreciaciones acerca del desempeño de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, tras su caída 2-1 contra Arabia Saudita, y dio un mensaje de tinte político. “Me pareció muy atinado lo que dijo (el periodista Ernesto) Cherquis Bialo respecto a que la única persona influyente en la FIFA es alguien que evidentemente no desea el bien para la Argentina. Evidentemente, es un problema”, consideró.

Finalmente, volvió a expresar sus reparos sobre la gestión del Gobierno nacional, encabezada por el presidente Alberto Fernández. “San Martín decía que los enemigos son gigantes y que se los mira de rodillas. A veces, esas caracterizaciones tan depresivas de la fuerza del campo popular lo lleva a desarrollar una política equivocada”, concluyó.

Con información de www.infobae.com